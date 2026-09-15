Niño de 3 años murió en accidente de tránsito en Sardinata, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un niño de 3 años murió y cinco personas más resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este lunes 14 de septiembre, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

El siniestro se registró en el sector La Baticola, sobre la vía que comunica a Sardinata con los corregimientos de Las Mercedes y Luis Vero.

De acuerdo con las autoridades, un vehículo terminó volcado en este tramo vial, dejando seis personas afectadas.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al centro de salud del corregimiento de Las Mercedes, donde recibieron atención médica.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.