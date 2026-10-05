De la Espriella anuncia nueva solución para el agua de Santa Marta: en 10 días dará respuesta

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una nueva reunión de su Gobierno para buscar una solución al problema de abastecimiento de agua potable que enfrenta Santa Marta.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que se reunió con varios ministros para revisar “de manera directa y detallada” la situación de la ciudad y afirmó que los samarios llevan demasiado tiempo esperando respuestas.

De la Espriella señaló que en 10 días regresará a Santa Marta con una solución concreta para la problemática del agua.

El anuncio se conoce después de que el pasado 25 de septiembre el presidente descartara el proyecto de las plantas desalinizadoras que había sido contemplado para la ciudad. En esa oportunidad aseguró que la iniciativa “no va” porque técnicamente no era viable y sostuvo que los recursos previstos serían destinados a una alternativa para garantizar el abastecimiento.

El proyecto de las desalinizadoras contemplaba recursos superiores a 786.000 millones de pesos y había sido incluido como estratégico mediante el CONPES 4159. La decisión de replantearlo abrió un debate entre representantes del Magdalena sobre cuál debe ser la alternativa para solucionar de manera estructural el déficit de agua de Santa Marta.

Ahora, el Gobierno nacional vuelve a poner el tema sobre la mesa y fija un nuevo plazo: diez días para presentar una solución concreta para Santa Marta.