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06 oct 2026 Actualizado 02:23

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Santa Marta

Hallan 1.100 galones de combustible en depósito ilegal en Palmor, Ciénaga

El Ejército reportó el hallazgo de cuatro isotanques con combustible y otros tres vacíos. El material sería utilizado para financiar al frente Librado Vergel de las ACSN.

Hallan 1.100 galones de combustible en depósito ilegal en Palmor, Ciénaga. Foto: Gobernación del Magdalena

Hallan 1.100 galones de combustible en depósito ilegal en Palmor, Ciénaga. Foto: Gobernación del Magdalena

Hallan 1.100 galones de combustible en depósito ilegal en Palmor, Ciénaga. Foto: Gobernación del Magdalena

David Echavez

Santa Marta
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El Ejército reportó el hallazgo de un depósito ilegal de combustible en zona rural de Ciénaga, Magdalena, específicamente en el corregimiento de Palmor.

Según el reporte preliminar, las tropas encontraron cuatro isotanques con aproximadamente 1.100 galones de combustible, además de otros tres recipientes que estaban vacíos.

Las autoridades señalaron que el material estaría relacionado con el frente Librado Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, estructura a la que se le atribuye presencia en esta zona del departamento.

El combustible fue retirado del lugar y quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva valoración.

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