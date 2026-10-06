Hallan 1.100 galones de combustible en depósito ilegal en Palmor, Ciénaga. Foto: Gobernación del Magdalena

El Ejército reportó el hallazgo de un depósito ilegal de combustible en zona rural de Ciénaga, Magdalena, específicamente en el corregimiento de Palmor.

Según el reporte preliminar, las tropas encontraron cuatro isotanques con aproximadamente 1.100 galones de combustible, además de otros tres recipientes que estaban vacíos.

Las autoridades señalaron que el material estaría relacionado con el frente Librado Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, estructura a la que se le atribuye presencia en esta zona del departamento.

El combustible fue retirado del lugar y quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva valoración.