ACSN niegan nuevo paro armado y plantean eventual sometimiento a la justicia

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, negaron que estén preparando un nuevo paro armado en Magdalena y La Guajira, como se ha difundido en redes sociales y grupos de WhatsApp.

En un comunicado, la estructura también rechazó que esté ordenando el cierre de establecimientos comerciales o realizando cobros y multas a comerciantes. Según el documento, ante hechos de este tipo, la ciudadanía debe acudir a las autoridades y utilizar los canales oficiales de denuncia.

Las ACSN pidieron además verificar la información antes de compartirla y, en el mismo pronunciamiento, manifestaron una eventual disposición a considerar un proceso de sometimiento a la justicia, aunque condicionado a determinadas garantías.

El pronunciamiento se conoce varios días después del paro armado anunciado por esta estructura en Santa Marta y otros sectores del Magdalena, que se extendió durante tres días y generó afectaciones en el comercio, el turismo y otras actividades económicas, además de hechos de violencia y alteraciones del orden público en distintos sectores de la ciudad.

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En medio de esta situación, la Fuerza Pública ha mantenido las operaciones contra la estructura. En las últimas semanas fueron abatidos cabecillas como alias ‘Bendito Menor’ y alias ‘Cholo’, mientras se han producido capturas como las de alias ‘Messi’ y, más recientemente, alias ‘Mongolo’, señalado por las autoridades como principal cabecilla del componente criminal focalizado de las ACSN.