Alcalde Pinedo respondió al anuncio de De la Espriella sobre solución para el agua de Santa Marta

Pinedo responde al anuncio de De la Espriella sobre una solución para el agua de Santa Marta. Foto: Caracol Radio/ Presidencia

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, reaccionó al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre una nueva solución para el problema del agua en la ciudad.

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Pinedo respondió a Caracol Radio que mantiene conversaciones con el mandatario y aseguró que existe disposición del Gobierno Nacional para ayudar a Santa Marta con el acueducto y alcantarillado.

“Todo el tiempo hemos tenido conversación con el señor presidente y el señor presidente está muy bien intencionado para ayudar a la ciudad de Santa Marta con el tema de acueducto y alcantarillado”, dijo.

El alcalde explicó que el Distrito tiene varios proyectos alternativos dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Sobre las plantas desalinizadoras, señaló que eran una de las posibilidades contempladas, pero no la única.

Consultado sobre si espera buenas noticias, Pinedo fue enfático: “Estoy convencido que el señor presidente va a ayudar al Distrito de Santa Marta”.

También destacó el proyecto El Curval, cuya ejecución, según indicó, comenzaría aproximadamente en 15 días y contempla una inversión cercana a los 900.000 millones de pesos con recursos propios del Distrito.

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El anuncio del alcalde se produce después de que el pasado 25 de septiembre, durante su visita a Santa Marta, De la Espriella descartara el proyecto de las plantas desalinizadoras. En esa oportunidad, el presidente sostuvo que la iniciativa no era técnicamente viable.

Las plantas desalinizadoras habían sido contempladas como una de las alternativas para atender el déficit de agua de Santa Marta y el proyecto contaba con recursos incluidos en el CONPES 4159.

Ahora, el presidente asegura que trabaja con varios ministros en una nueva alternativa y que en 10 días presentará una solución concreta para el agua de Santa Marta.