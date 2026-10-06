Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 oct 2026 Actualizado 02:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

“No se puede justificar vía tradición el maltrato animal”: Verano sobre corralejas de Sabanalarga

El pasado fin de semana, a un toro le prendieron pólvora en los cuernos.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

El gobernador Eduardo Verano volvió a rechazar los actos que se presentaron el pasado fin de semana durante las corralejas de Sabanalarga, en los que a un toro le prendieron pólvora en uno de los cuernos.

Asimismo, indicó que, a pesar de que se ha dialogado con la administración local, no se ha podido modificar o eliminar las corralejas en este municipio.

Lea también: Prendieron fuego a cuernos de un toro en corralejas de Sabanalarga: Gobernación pide investigación

Ante lo sucedido, el mandatario departamental manifestó que, a pesar de ser una tradición, las corralejas podrían tener alguna modificación para que no se justifique el maltrato animal.

“Pero todas estas tradiciones se pueden ir perfeccionando, de tal manera que no justifiquemos vía tradición el maltrato animal”, indicó.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado