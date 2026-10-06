“No se puede justificar vía tradición el maltrato animal”: Verano sobre corralejas de Sabanalarga
El pasado fin de semana, a un toro le prendieron pólvora en los cuernos.
El gobernador Eduardo Verano volvió a rechazar los actos que se presentaron el pasado fin de semana durante las corralejas de Sabanalarga, en los que a un toro le prendieron pólvora en uno de los cuernos.
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Asimismo, indicó que, a pesar de que se ha dialogado con la administración local, no se ha podido modificar o eliminar las corralejas en este municipio.
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Ante lo sucedido, el mandatario departamental manifestó que, a pesar de ser una tradición, las corralejas podrían tener alguna modificación para que no se justifique el maltrato animal.
“Pero todas estas tradiciones se pueden ir perfeccionando, de tal manera que no justifiquemos vía tradición el maltrato animal”, indicó.