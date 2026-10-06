Caso María Alejandra Guerrero: familia denunció seis cambios de fiscal

A 17 meses de la muerte de la patrullera María Alejandra Guerrero, quien falleció tras caer desde un quinto piso de un conjunto residencial en Caribe Verde en abril del 2025, su familia vuelve a cuestionar el avance de la investigación y pide respuestas a la Fiscalía.

José Guerrero, padre de la uniformada, denunció en diálogo con Caracol Radio que durante la investigación han sido cambiados seis fiscales, situación que, según él, ha terminado retrasando el proceso.

“Simplemente hacen el cambio de fiscal cada tres meses y eso lo que hace es afectar la investigación como tal, porque cada fiscal que entra debe analizar el caso desde el inicio”, afirmó Guerrero.

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Según el padre de la patrullera, el proceso continúa en etapa de recolección y análisis de evidencias, pese a que considera que ya existirían elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial.

“Consideramos que ya la Fiscalía tiene suficiente elemento material probatorio para hacer imputación de este caso”, sostuvo.

Guerrero reiteró además que la familia no considera que María Alejandra haya tomado la decisión de quitarse la vida y pidió que se esclarezca qué ocurrió dentro de la habitación antes de la caída.

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El padre aseguró que se han realizado estudios forenses relacionados con las lesiones que presentaba el cuerpo y análisis sobre la caída. Según su versión, los resultados de peritos particulares y de la propia Fiscalía habrían arrojado conclusiones similares.

“Se le presenta a la Fiscalía, la misma Fiscalía realiza el mismo peritazgo, obtiene la misma respuesta por parte de los peritos de la Fiscalía”, manifestó.

A la preocupación de la familia se suma que, de acuerdo con Guerrero, actualmente el caso estaría sin fiscal asignado. El último funcionario habría permanecido al frente de la investigación hasta agosto y todavía no se habría formalizado el nombramiento de su reemplazo.

Guerrero también cuestionó que el subintendente a quien la familia acusa de tener responsabilidad en el hecho, continúe activo en la Policía y desempeñando funciones en el Atlántico.

El padre de María Alejandra aseguró que seguirá recurriendo a las autoridades para obtener respuestas y no descartó solicitar el traslado de la investigación.