Medida de aseguramiento a dos presuntos asaltantes en Turbaco, Bolívar

En Turbaco (Bolívar) dos hombres fueron procesados por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente incurrir en hurtos. El primero de 29 años, quien el pasado 7 de septiembre, al parecer, intimidó a una mujer con arma de fuego, para que le entregara el bolso. Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de concretar la captura a la entrada del barrio Paraíso.

De otra parte, el otro sujeto de 24 años, fue asegurado por hechos registrados el 9 de septiembre en una institución de educación superior del barrio El Rodeo. Esta persona fue capturada en flagrancia cuando, al parecer, sustraía 1.000 metros de cableado del sistema eléctrico de la universidad, cuyo valor sería de 42 millones de pesos.

Un fiscal de la Seccional Bolívar imputó a los dos procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados. Por disposición judicial uno cumplirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y otro lo hará en su domicilio.