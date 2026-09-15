Cartagena reúne nuevamente a la industria latinoamericana de bodas y romance

Cartagena de Indias volverá a ser escenario de una conversación estratégica sobre el futuro de la industria de bodas y el turismo de romance en América Latina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Del 21 al 23 de septiembre, la ciudad recibirá una nueva edición de Cartagena WeddingDreams & Wedding Forum, un encuentro que reunirá a 20 líderes y referentes de la industria regional para compartir conocimiento, generar conexiones y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Esta edición propone una experiencia diferente a los tradicionales congresos del sector. Más que un espacio académico, el encuentro busca crear una comunidad alrededor de la industria de las bodas, conectando a profesionales de distintos mercados en torno a negocios, relaciones, inspiración, bienestar, crecimiento empresarial y generación de contenido.

La apuesta coincide con el posicionamiento que Cartagena ha venido construyendo como uno de los principales destinos de turismo de romance de Colombia. Según cifras de diferentes entidades como ProColombia, el 44 % de las bodas de destino que se realizan en Colombia tienen lugar en Cartagena, gracias a una combinación de patrimonio histórico, escenarios naturales, infraestructura hotelera, gastronomía, conectividad y una cadena de proveedores especializada.

“Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum nació para conectar a quienes están transformando la industria de las bodas en nuestra región. En 2026 queremos dar un paso más: convertir a Cartagena en un punto de encuentro permanente para los grandes líderes de esta industria, donde puedan surgir nuevas alianzas, negocios, ideas y experiencias. Cartagena no solamente ofrece escenarios extraordinarios para celebrar el amor; también tiene el talento y la capacidad para liderar la conversación sobre hacia dónde va la industria de las bodas en América Latina”, señala la organización de Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum.

Cartagena: un destino donde el romance también mueve la economía

El crecimiento del turismo de romance representa una oportunidad que va mucho más allá de la celebración de una boda.

“A nivel nacional, Cartagena lidera indiscutiblemente la demanda para bodas destino con una participación del 44 %. Sabemos que este tipo de turismo es un multiplicador de desarrollo para la ciudad, generando un derrame económico estimado entre USD 20.000 y USD 50.000 por cada evento o experiencia asociada. Además, al dinamizar los servicios turísticos, las celebraciones contribuyen a prolongar la estadía de los viajeros en un promedio de 4 a 6 días. Este segmento de romance se proyecta como una enorme expresión del turismo experiencial, abriéndonos las puertas para seguir diversificando y sofisticando la oferta turística del país”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Además, las celebraciones suelen extenderse durante varios momentos —preboda, boda y posboda—, lo que amplía el tiempo de permanencia de los visitantes y la participación de diferentes proveedores.

La experiencia de Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum también demuestra el crecimiento de este segmento. En su edición de 2025, el evento convocó a más de 1.000 asistentes y contó con profesionales provenientes de diez países. Las ruedas de negocios generaron 384 oportunidades en el ámbito nacional y 360 en el internacional, conectando compradores, proveedores y empresarios de la industria.

Un encuentro para más de 20 líderes de la industria

La edición 2026 tendrá invitados expertos y profesionales de Panamá, Argentina, Estados Unidos, Australia, Perú, Brasil, México, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Paraguay. La nómina incluye wedding planners, diseñadores, productores, empresarios, especialistas en experiencias y referentes de la industria de eventos.

El encuentro busca que Cartagena funcione como un laboratorio de ideas y un espacio para crear relaciones que trasciendan los días del evento. La premisa de esta edición lo resume en una frase: “No enseñar. Crear conexiones.”

Preston Bailey, invitado especial

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será Preston Bailey, reconocido internacionalmente por su trayectoria en diseño y producción de eventos de lujo. Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum le rendirá un homenaje especial dentro de su programación, reconociendo su trayectoria y su influencia en la evolución de las celebraciones de alto nivel a escala internacional. La presentación del evento lo define como un referente mundial del diseño y la producción de eventos de lujo, cuya trayectoria ha marcado la industria.

Desde la apertura de su estudio de diseño en 1980, Preston Bailey ha construido una trayectoria de más de cuatro décadas en la creación de experiencias que combinan diseño, arte y escenografía. Reconocido por su capacidad para transformar espacios convencionales en ambientes teatrales y extraordinarios, Bailey ha desarrollado eventos e instalaciones artísticas presentados en ciudades como Nueva York, Las Vegas, Boston, Hong Kong, Yakarta, Taipéi y Londres. Su trabajo, caracterizado por el uso protagónico de flores, elementos naturales y composiciones de gran escala, le ha valido reconocimiento internacional y lo ha consolidado como uno de los referentes del diseño de eventos y bodas de lujo.

Su portafolio incluye celebraciones para algunas de las personalidades más reconocidas del entretenimiento, el deporte, los negocios y la realeza, entre ellas Serena Williams y Alexis Ohanian, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Uma Thurman y miembros de familias reales. En la boda de Serena Williams y Alexis Ohanian, por ejemplo, Bailey estuvo detrás de la transformación escenográfica del espacio, con una propuesta inspirada en un baile de cuento de hadas y una posterior ambientación para la fiesta que incluyó un carrusel iluminado.

Su trabajo también trasciende los eventos privados: ha creado instalaciones artísticas de gran formato y es autor de varios libros sobre diseño, mientras que su estudio desarrolla programas de mentoría para nuevos profesionales de la industria.