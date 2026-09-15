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15 sep 2026 Actualizado 19:29

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Cartagena

Hombre irá a la cárcel por presunto expendio de estupefacientes en Turbaco, Bolívar

La decisión fue adoptaba por un juez de control de garantías

Fiscalía

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Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un sujeto, presuntamente involucrado en comercialización de estupefacientes en Turbaco (Bolívar).

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La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre cuando el procesado se desplazaba en una motocicleta por el sector de Plan Parejo.

Durante una diligencia de registro y control practicada por la Policía Nacional le habrían sido encontrados al ahora procesado seis cartuchos calibre 9 milímetros y 100 bolsas plásticas pequeñas con cocaína, lista para ser distribuida.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el hombre, de 32 años, negó ser responsable de delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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