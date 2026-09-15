Rappi registra más de 35.000 pedidos semanales en Cartagena

Cartagena, uno de los principales destinos turísticos y centros comerciales del país, también vive la transformación digital de su comercio.

En la ciudad, Rappi registra un promedio de 35.000 pedidos semanales, conectando a residentes, visitantes y consumidores con una oferta de más de 7.500 comercios aliados, de los cuales 1.200 son restaurantes.

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El crecimiento de la oferta refleja cómo los comercios de Cartagena encuentran en las plataformas tecnológicas un nuevo canal para llegar a sus clientes y ampliar su alcance.

Durante 2026, un total de 220 nuevos restaurantes se sumaron a Rappi, ampliando las opciones disponibles para los usuarios y fortaleciendo la oferta gastronómica de la ciudad.

A esta oferta se suma Turbo, el servicio de entregas rápidas de Rappi, que ya cuenta con cuatro tiendas en Cartagena y registra cerca de 20.000 pedidos semanales.

Entre los productos más solicitados se encuentran el hielo empacado en cubos, banano criollo, aguacate, agua y gaseosas, una muestra de cómo los consumidores también recurren a las plataformas digitales para resolver compras cotidianas con rapidez y conveniencia.

Esta dinámica es posible gracias a una red de 3.200 repartidores activos en Cartagena, quienes conectan comercios y consumidores y hacen parte de la movilidad cotidiana que acompaña el crecimiento del comercio digital en la ciudad.

Los cinco platos más vendidos en Cartagena revelan los sabores que lideran los pedidos a domicilio en la ciudad:

1. Alitas picantes

2. Buñuelos con mozzarella

3. Combo de pollo

4. Hamburguesa clásica

5. Cheeseburger