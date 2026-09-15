78% de los ciudadanos calificó su salud mental como buena durante 2025: Cartagena Cómo Vamos

En el marco de Septiembre Amarillo, Cartagena Cómo Vamos pone en conversación algunos datos sobre salud mental en Cartagena que permiten observar cómo se percibe esta dimensión de la calidad de vida y qué muestran los registros del sistema de salud.

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La salud mental, como tal, hace parte de los asuntos de salud pública. Para entender lo que ocurre, existen diferentes fuentes de información: por un lado, la percepción de los ciudadanos sobre su propio bienestar y, por otro, los casos que llegan al sistema de salud y deben ser notificados.

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2025, el 78% de los cartageneros calificó su salud mental durante el último año como buena. El 20% la calificó como regular y el 2% como mala.

Esto significa que cerca de 2 de cada 10 ciudadanos perciben afectaciones en su salud mental.

Al preguntar por las situaciones que afectan su salud mental, el 18,7% señaló la situación económica, el 12,4% el estrés laboral o académico y el 6,1% los problemas familiares.

Sin embargo, al desagregar los resultados aparecen diferencias entre grupos de población. Entre las mujeres, el 24,6% reportó una salud mental regular o mala, frente al 18,2% de los hombres, una diferencia de 6,4 puntos porcentuales.

Por estrato, la diferencia es mayor: el 24,2% de las personas de estratos 1 y 2 calificó su salud mental como regular o mala, frente al 4,6% de quienes pertenecen a los estratos 5 y 6.

Estos resultados muestran que la experiencia frente a la salud mental no es igual para todos los cartageneros.

Dos dimensiones para entender la salud mental

La percepción ciudadana constituye una parte de la lectura y los registros del sistema de salud complementan el panorama. De acuerdo con el boletín epidemiológico del DADIS, durante 2025 se notificaron 616 intentos de suicidio en Cartagena, 44 más que en 2024, lo que representa un aumento del 7,7%.

La incidencia fue de 57,79 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la tasa nacional, que llegó a 72,55.

La distribución de los casos también muestra diferencias. El 74% de los intentos de suicidio notificados correspondió a mujeres, es decir, en Cartagena, de cada 4 intentos, 3 fueron en mujeres.

En contraste, de cada 10 suicidios, 8 fueron de hombres.Además, 297 de los 616 casos correspondieron a niños o adolescentes entre los 10 y los 19 años, lo que equivale al 48% del total.

El 59% pertenecía al régimen subsidiado. A esto se suma que 186 personas, equivalentes al 30% de los casos, ya habían tenido, al menos, un intento previo.

¿Cómo va el 2026?

La comparación con otras ciudades aporta otro elemento para la lectura. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Salud, Cartagena presenta una tasa de intento de suicidio de 59,9 por cada 100.000 habitantes, inferior a Cali, con 93; Barranquilla, con 80,4; y Bogotá, con 73,7.

En cuanto a los suicidios, de acuerdo con datos de Medicina Legal, Cartagena presenta una tasa de 4,2 por cada 100.000 habitantes, cercana a Bogotá, con 4,4, y a Cali, con 4,7.

Los datos ayudan a identificar diferencias, dimensionar el fenómeno y plantear preguntas sobre las condiciones en las que viven las personas y lo que ocurre después de un intento.

Por eso, la conversación sobre prevención del suicidio no termina con septiembre: requiere seguir observando lo que muestran los datos, comprender sus diferencias y mantener en la agenda pública las preguntas que aún quedan abiertas.