Gobernación de Bolívar llegará a las tres localidades de Cartagena con su oferta institucional

La Gobernación de Bolívar llegará a las tres localidades de Cartagena con una amplia oferta institucional y el acompañamiento de entidades aliadas, en una estrategia que busca acercar oportunidades, servicios y soluciones directamente a las comunidades.

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A través de la Dirección de Gobernanza y Liderazgo, la Administración Departamental realizará los Encuentros de Gobernanza Local, jornadas en las que los habitantes de distintos sectores de Cartagena podrán acceder, en un mismo espacio, a servicios relacionados con empleo, emprendimiento, inclusión financiera, orientación jurídica, salud, definición de la situación militar, educación, juventud, mujer, deporte y atención institucional.

La iniciativa responde a la directriz del gobernador Yamil Arana Padauí de fortalecer una Gobernación cercana a la ciudadanía y llevar la oferta institucional directamente a los territorios, especialmente a los sectores donde más se necesita generar oportunidades.

Las actividades se desarrollarán los días 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre.

“Gobernar también significa estar donde está la gente. Queremos que las oportunidades no tengan que ser buscadas por las comunidades, sino que nosotros vayamos hasta ellas. Esta es una Gobernación que escucha, que llega al territorio y que trabaja para que los bolivarenses tengan más opciones para salir adelante”, señaló el gobernador Yamil Arana Padauí.

Durante los encuentros participarán diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, entre ellas la Secretaría del Interior, con el programa Justo Bolívar; la Secretaría de la Mujer; la Dirección de Juventudes; la Dirección de Apoyo Logístico e Iderbol, entre otras áreas que se han sumado a esta estrategia de atención y servicios.

Aliados que se suman

A esta oferta institucional se integran diferentes entidades aliadas. La Unidad de Empleabilidad de Comfenalco brindará información sobre oportunidades laborales; MiBanco ofrecerá alternativas de inclusión financiera para pequeños emprendedores; Bancamía orientará sobre microcréditos empresariales; y el SENA prestará asesoría y orientación ocupacional en materia de empleabilidad.

También estarán presentes CFA Cooperativa Financiera de Antioquia, con productos financieros ajustados a las necesidades de la población; la Armada Nacional, a través del Distrito Militar No. 14, para apoyar los procesos relacionados con la definición de la situación militar; y la Cámara de Comercio de Cartagena, que desarrollará su Clínica del Emprendedor.

En materia de atención social y garantía de derechos, la Universidad Rafael Núñez dispondrá de su consultorio jurídico, mientras que Profamilia ofrecerá servicios relacionados con el retiro y la colocación de implantes subdérmicos, además de citología y tipificación del VPH.

Llegando al territorio

Con el propósito de garantizar que estas jornadas respondan a las necesidades de cada sector, la Dirección de Gobernanza y Liderazgo ha adelantado reuniones de alistamiento con las Juntas de Acción Comunal de las zonas donde se desarrollarán los encuentros.

“Estamos articulando a las diferentes entidades para que la comunidad encuentre en un solo lugar una oferta amplia de servicios y oportunidades. La invitación es a que los habitantes de las tres localidades participen y aprovechen esta jornada que hemos preparado para ellos”, afirmó Javier Posada Meola, director de Gobernanza y Liderazgo de la Gobernación de Bolívar.

Los encuentros se desarrollarán de la siguiente manera:

Primer Encuentro de Gobernanza

Localidad Histórica y del Caribe Norte

17 de septiembre

8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Instalaciones de Funsarep, barrio Santa Rita.

Segundo Encuentro de Gobernanza

Localidad de la Virgen y Turística

24 de septiembre

8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Institución Educativa San Felipe Neri, barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte.

Tercer Encuentro de Gobernanza

Localidad Industrial y de la Bahía

1 de octubre

8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Institución Educativa San Francisco de Asís, barrio Arroz Barato.

La Gobernación de Bolívar extiende la invitación a las comunidades de las tres localidades para que participen en estos encuentros y conozcan de primera mano la oferta institucional disponible.