Comunidad de Pasacaballos vivió 48 horas de deporte, recreación y cultura con IDER

Pasacaballos fue escenario de una amplia jornada deportiva, recreativa y cultural organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), con el acompañamiento del Comité Deportivo de Pasacaballos.

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Las actividades comenzaron la noche del viernes, 11 de septiembre, con una jornada de Noches Saludables en el parque Sofronín Martínez, orientada por el equipo de Recreación y Actividad Física del IDER, que reunió a habitantes del corregimiento alrededor de la actividad física y la recreación.

El sábado, desde primeras horas de la mañana, la programación se trasladó a diferentes escenarios deportivos. Más de 360 niños y jóvenes participaron en los torneos clasificatorios, disputados mediante cuadrangulares en fútbol infantil Sub-13, futsalón, golito, béisbol, kickbol, sóftbol y fútbol de veteranos.

La actividad se desarrolló de manera simultánea en distintos sectores de Pasacaballos. La cancha Radamel Ramos recibió el fútbol infantil; la Padre Salvador Murra, el futsalón; la cancha Escamilla, el Golito; mientras que los espacios deportivos de Nuevo Porvenir y José Peña, en el sector El Progreso, acogieron la programación recreativa para los niños.

El domingo, la jornada final se concentró en el polideportivo Radamel Ramos, donde desde las 8:00 de la mañana y hasta después de las 5:00 de la tarde se disputaron los partidos definitivos de fútbol, kickbol y sóftbol, cerrando las 48 horas de actividades en el corregimiento.

Los campeones de las 48 horas

El evento dejó como campeones a Academia AFAA, en fútbol infantil; Pasacaballos Norte, en béisbol infantil; Atenas, en kickbol femenino; Pasacaballos Sur, en sóftbol masculino; C4 Gang, en microfútbol masculino; Las Amigas de Heylen, en microfútbol femenino; Calle del Puerto, en Golito; y Chicos Águilas, en fútbol de veteranos.

La jornada también permitió avanzar en el mejoramiento de tres escenarios deportivos del corregimiento: la cancha Salvador Murra, destinada al microfútbol; la cancha de Escamilla, donde se practica Golito; y la cancha multifuncional del sector El Progreso.

Para el IDER, esta jornada hace parte de una agenda que busca llevar actividad física, recreación y competencia deportiva directamente a los barrios y corregimientos de Cartagena, aprovechando los escenarios existentes y fortaleciendo su uso por parte de las comunidades.

Bajo las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, continúa fortaleciendo la presencia deportiva en los territorios, acompañando los procesos comunitarios y generando espacios para que niños, jóvenes, adultos y familias encuentren en el deporte una alternativa de encuentro, participación y bienestar.