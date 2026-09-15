Detenido motociclista en Regidor- Bolívar con arma de fuego ilegal

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Bolívar, continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, registro y control en los municipios del sur del departamento, con el propósito de prevenir hechos que afecten la seguridad y convivencia ciudadana.

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En desarrollo de estos controles en el municipio de Regidor, uniformados requirieron a una persona que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Durante el procedimiento policial y la verificación correspondiente, presuntamente, le fue encontrada un arma de fuego tipo revólver.

El arma fue incautada y quedó a disposición de la autoridad competente para adelantar las actuaciones correspondientes y establecer su procedencia.

“Seguimos intensificando los controles en el sur de Bolívar para retirar de las calles armas de fuego que puedan ser utilizadas en hechos delictivos. La presencia permanente de nuestros policías busca anticiparnos al delito y proteger la vida de los ciudadanos”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando puestos de control, patrullajes y actividades de registro en Regidor y demás municipios de su jurisdicción, e invitó a la ciudadanía a suministrar información oportuna sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de la comunidad.