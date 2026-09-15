Investigan muerte de joven de 17 años por disparo dentro de una vivienda en Cali

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Una joven de 17 años murió luego de recibir un disparo dentro de una vivienda ubicada en la carrera 33B con calle 50, en el barrio El Retiro, oriente de Cali.

Según la información preliminar, la adolescente se encontraba junto a su novio, un menor de 15 años, cuando ambos presuntamente manipulaban un arma de fuego. En medio de esta situación se habría producido un disparo que impactó a la joven.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de la herida murió.

Tras lo ocurrido, el adolescente de 15 años fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad en lo sucedido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes.