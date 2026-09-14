Carlos Salazar sobre un Gran Premio de Fórmula 1 en Barranquilla: “La puerta no está cerrada”

Carlos Salazar, presidente de Victory Sports, aseguró, en diálogo con 6AMW de Caracol Radio, que aunque no se logró consolidar el Gran Premio urbano de Fórmula 1 en Barranquilla, esta idea no está descartada a futuro.

Además de asegurar que esta opción no pudo consolidarse por falta de apoyo del Gobierno de Gustavo Petro, Salazar reveló que también se tiene pensado hacer un circuito para MotoGP en el país.

“Madrid se hizo porque la idea inicial fue Barranquilla, es cierto. Las primeras conversaciones que se hicieron fue en el año 2022, convencieron a Formula One Management, que son los propietarios de Fórmula 1, y a su fondo de buscar un nuevo escenario, un escenario más joven, que mezclara la sostenibilidad”, inició explicando sobre cómo surgió la propuesta.

Y añadió: “El 31 de octubre del 2023 llevamos a Stefano Domenicali a Barranquilla y quedó encantado con la posibilidad de hacer el circuito ahí en el Malecón, decía él que las tomas y las vistas aéreas que tendría el circuito con el malecón y la ciudad sería algo espectacular”.

Responsabilidad del Gobierno de Gustavo Petro

Carlos Salazar contó que, a pesar de que todo avanzaba positivamente y ya se contaba, incluso, con dos fondos privados para invertir en la construcción del Gran Premio, todo terminó frenándose a raiz de no contar con apoyo del Gobierno Nacional.

“Fórmula 1 tiene unos protocolos muy establecidos, la ciudad, en ese momento en cabeza del alcalde Jaime Pumarejo y del gerente de ciudad Carlos Acosta, dieron el sí, se trabajó, se hizo una reunión con ellos, se hizo una reunión en el circuito de México con la plana de la Alcaldía, con toda la plana de la Fórmula 1 y ya estaba avanzando. Le voy a contar algo, ya había dos fondos privados que estaban para financiar toda la operación de Barranquilla, pero Fórmula 1 que es muy institucional dijo ‘nos falta el aval del Gobierno’, nos pidieron borrador de la carta y nunca se firmó la carta del Gobierno del presidente Petro”, señaló.

Al respecto, agregó: “En los protocolos que tiene Fórmula 1 se requiere que el Gobierno Nacional dé los avales para que se pueda organizar y se pueda hacer. Por eso se cayó la Fórmula 1 en Barranquilla, en ese momento se tomó la decisión de proponer a Madrid y Madrid acogió perfectamente el proyecto”.

Podría organizarse un GP en Barranquilla a futuro

“La puerta no está cerrada, se mantiene abierta, no tiene cerrojo y a raiz de las guerras que se están dando en Oriente Medio, Barranquilla puede volver a tener una posibilidad. Ahora tenemos una ventaja y es que el actual Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella y su Ministro de Comercio, y el actual alcalde Alex Char, están trabajándole a ese proyecto. Se ha mantenido la charla con Fórmula 1″, comentó esperanzado.

Y reveló de la posibilidad de organizarse un Gran Premio de Moto GP en el país: “La idea original nació para Cartagena de Indias, en ese momento la Alcaldía local no vieron la idea y por eso Jaime Pumarejo dijo yo quiero eso para Barranquilla. Vnedrán más eventos para Colombia de este tipo, hay un interés de Moto GP para una ciudad en Colombia de llevarlo y estos son los eventos que permiten posicionar al país en un primer nivel y generar riquezas, generar trabajo”.