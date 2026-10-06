La historia de Luis Velásquez, colombiano que brindó aguapanela y pandebono al alcalde de Nueva York

Luis Velásquez, fundador y propietario de la panadería Seba Seba Becky, contó cómo fue la visita a su negocio del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien probó pandebonos y otros productos colombianos.

Luis Velásquez, colombiano fundador y propietario de la panadería Seba Seba Becky, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó cómo fue la visita a su negocio del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien probó pandebonos y otros productos colombianos.

El propietario de la panadería colombiano contó que la visita de Zohran Mamdani se debió a su interés por los votantes latinos, especialmente, los colombianos en la zona.

“Con tres o cuatros días de anticipación llamaron de la oficina que si nos molestaba o podíamos atender a este señor (Mamdani) el jueves de la semana pasada, y yo dije, pues no hay ningún problema”, reveló,

Luego de esto, el propietario de la panadería Seba Seba Becky expresó que el encuentro con el alcalde de Nueva York duró más de una hora, tiempo en el que probó varios productos colombianos y hasta llevó para su oficina.

“Él vino a las 10:30 a.m. el jueves y se quedó con nosotros cerca de una hora y media. Comió pan de quesos, tomó café, tomó panela con leche, llevó parva para la casa de él también, y así fue como nos conocimos con él”, afirmó.

De igual manera, describió el momento en el que el alcalde de Nueva York mostró interés por el pandebono, producto que probó y le gustó.

“Él llegó y miró las vitrinas, le preguntó al hijo mío. Samuel, que es un chef, y le preguntó que le diera una descripción de cada producto. Cuando llegaron al pandebono, el hijo mío le dijo este es el producto número uno en ventas acá. Entonces dijo yo lo quiero probar. lo probó, lo tuvo en la mano lo miró y le gustó. Le pidió que por favor le explicaran como se hacía y se le explicó. Después, cuando ya se iba a ir, dijo yo quiero que me empaque una bolsita con 10 o 12 de estos para yo llevar y se lo llevó para la oficina”, contó.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó la visita a la panadería y probó otros productos colombianos como aguapanela, pastel de pollo y almojábana.

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