“Es un show”: Enrique Gómez niega ataques al uribismo y dice que “no se va a prestar”

El senador Enrique Gómez Martínez, presidente de Salvación Nacional, pasó por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio y respondió al choque con el Centro Democrático, tras haberse referido al expresidente Álvaro Uribe como un hombre socialdemocrata.

Gómez aseguró que no está interesado en entrar en una pelea con el uribismo y sostuvo que su partido está concentrado en las elecciones territoriales: “Para tener peleas se necesitan dos. El Centro Democrático tiene una línea discursiva; pregúntele a ellos por qué dicen eso”, dijo.

Y aseguró que para las elecciones regionales, efectivamente, buscan ir con una propuesta propia: “El talante del tigre es la renovación, la doctrina de la extrema coherencia y la doctrina del acuerdo sobre lo fundamental”.

Frente a la molestia que han generado sus declaraciones, dijo que “es un show” del Centro Democrático: “Yo no me iba a prestar ni a jugar a esta escenificación de un conflicto que no tiene sino una sola parte”.

Y agregó que son ellos, desde el uribismo, quienes “insultan (...) es el que agrede, el que organiza sus bancadas para decir cosas que no tienen asiento en la realidad, y se olvida, tristemente, de los graves problemas que tiene el país”.

Finalmente, pidió omitir el tema: “¿Por qué no gastamos este tiempo hablando del saqueo del sector eléctrico o el sector de la salud en el gobierno de Gustavo Petro? Que es lo políticamente relevante”.