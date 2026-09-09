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Alexander Cadena saldría de su cargo como presidente de Cenit, filial de Ecopetrol

6AM W de Caracol Radio conoció en primicia que en las próximas horas se confirmaría la salida de Alexander Cadena, actual presidente de Cenit, filial de Ecopetrol, compañía de hidrocarburos en Colombia.

Cadena llegó a la presidencia de Cenit en 2024 y, de acuerdo con la información conocida, dejaría el cargo como parte de los recientes movimientos que se han presentado en la estructura directiva de la compañía.

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Salida de Alexander Cadena se suma a otros cambios en Cenit

La eventual salida de Cadena se conoce pocas semanas después de la renuncia de Jorge Murcia, quien se desempeñaba como vicepresidente jurídico de Cenit y presentó su dimisión el pasado 10 de agosto.

Estos movimientos hacen parte de una serie de cambios en cargos directivos de la filial de Ecopetrol, en momentos en los que la compañía mantiene un papel estratégico dentro de la operación y el transporte de hidrocarburos del país.

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