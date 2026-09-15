Incendio forestal preocupa en Berlín, Santander, por sequía y disminución de fuentes de agua

La sequía que atraviesa buena parte de Santander mantiene en alerta a las comunidades rurales. En la zona de Berlín, habitantes reportaron un incendio forestal durante el fin de semana y advierten que la falta de lluvias ya comienza a afectar los nacimientos y fuentes de agua.

Edith Flórez Villamizar, habitante de la finca La Selva, contó que el incendio se habría registrado el sábado, en medio de la celebración de la Fiesta de la Cruz, cuando además se presentaban fuertes vientos.

La mujer señaló que una de las posibilidades que manejan los habitantes es que alguna de las pólvoras lanzadas durante la celebración haya provocado la conflagración, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades. “Yo creo que sí, yo digo que fue eso, porque qué más”, relató la habitante.

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Aunque este martes ya no se observa la columna de humo que generó preocupación, la comunidad mantiene la alerta por las condiciones de sequía. Edith aseguró a Caracol Radio que la vegetación está completamente seca y que las lluvias no han sido suficientes desde mayo.

La situación, además, comienza a sentirse en las fuentes hídricas de la zona. La habitante explicó que algunos nacimientos de agua han reducido considerablemente su caudal. “Le rogamos a Dios que llueva, porque sí hace falta el agua. Se están secando ya todos los chorritos que hay”, manifestó.

Autoridades confirman tres incendios controlados

Frente a este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander confirmó que durante los últimos días se han presentado tres incendios forestales en el departamento, en los municipios de Coromoro, Tona y San Andrés.

Eduard Sánchez, director de la entidad, explicó que las conflagraciones ya están controladas, gracias al trabajo de los cuerpos de bomberos, las comunidades y, en algunos casos, organismos de apoyo de la Policía Nacional.

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El funcionario señaló que ahora se adelantan las acciones necesarias para lograr la liquidación definitiva de los incendios. Sánchez además coincidió con la preocupación de la comunidad frente a las condiciones climáticas y advirtió que el fenómeno de El Niño está generando mayores temperaturas y escasez del recurso hídrico, factores que aumentan el riesgo de incendios forestales.

Por eso, las autoridades reiteraron el llamado a evitar quemas de basura, quemas controladas y fogatas en las zonas rurales, con el propósito de prevenir nuevas emergencias en Santander.