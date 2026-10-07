¡Aliste su hoja de vida! Hay feria de empleo en Bucaramanga este jueves 8 de octubre

Bucaramanga

Este jueves 8 de octubre en Neomundo se realizará una nueva feria de empleo desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:00 p. m. y se espera recibir entre 5.000 y 6.000 personas y contará con la participación de 80 empresas, que estarán recibiendo hojas de vida y ofertando empleos para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales.

Clinford Bello, director del Imebu, indicó que “tenemos empleos para bachilleres, para tecnólogos, tenemos empleos para profesionales, tenemos empleos para especialistas, empleos en el sector salud, en empleos operativos, empleos en vigilancia. Aquí nosotros tenemos toda una gama de aliados estratégicos”.

La feria hace parte de la estrategia Conexiones BGA, que además reunirá a más de 40 empresas para generar espacios de relacionamiento y oportunidades de negocio. En total, se espera que cerca de 8.000 personas lleguen a Neomundo durante la jornada.

“Eso es todo un año trabajando, todo un un semestre trabajando en crear expectativas, en crear fortalecimientos, en crear relaciones, en ir a hablar con los mismos empresarios para que ellos sigan creyendo en nosotros y de esa forma nosotros podamos brindarle esta oferta laboral a todos”, agregó el director Bello.

La jornada se estará realizando durante todo el día en el gran salón de Neomundo y también en el salón mega para que quienes no tengan empleo se acerquen con sus hojas de vida.