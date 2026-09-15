Salas Abiertas llega a Santander con su decimosexta edición

Salas Abiertas regresa con una nueva edición que propone transformar los espacios de exhibición en escenarios de encuentro, diálogo y participación ciudadana. El propósito de esta edición es fortalecer el tejido cultural de Santander, visibilizar a los artistas locales. La iniciativa busca que el arte permita generar conversaciones sobre las memorias, las transformaciones del territorio y la identidad cultural de la región.

En esta edición, se desarrollará desde el 22 al 26 de Septiembre. La programación cuenta con 8 circuitos y 25 salas de exposición. Este año amplía su alcance con la integración de nuevos municipios, entre ellos El Socorro, donde el arte se vincula con espacios patrimoniales de gran valor histórico y cultural.

¿Dónde encontrar los ocho circuitos de Salas Abiertas?

circuito 1:

Casa del Libro Total.

Casa Luis Perú de la Croix.

Museo Casa de Bolívar.

Casa de La Cultura Custodio García Rovira.

Alcaldía de Bucaramanga.

circuito 2:

Centro Cultural del Oriente Colombiano

Banco de la República

Cámara de Comercio de Bucaramanga

UIS Bucaríca

Circuito 3:

Centro Colombo Americano

Casa Luis Carlos Galán

Museo de Arte Moderno de Bucaramanga

Vértice Corporación Cultural

Jorge Mantilla Caballero

Circuito 4:

Alianza Colombo Francesa

Universidad Autónoma de Bucaramanga Sede La Casona

Sociedad de Mejores Publicas de Bucaramanga SMPB

Circuito 5:

Universidad de Santander UDES

Neomundo

Circuito 6:

Corporación Arte Sima

Circuito 7:

Centro Cultural Daniel Mantilla Obergozo Piedecuesta

Circuito 8:

Cámara de Comercio de Bucaramanga Seccional Socorro

Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata

Cámara Basílica Nuestra Señora del Socorro

Teatro Municipal

Sergio Adolfo Velázquez Bastidas, Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de La Cámara de Comercio de Bucaramanga, explicó " Santander es cuna de artistas, cuna de expresiones y como institución lo que nos corresponde de agencia de desarrollo es exaltarlos, visibilizarlos, acompañarlos, fortalecerlos y por eso la Cámara no hace de manera independiente casi nada. Todo lo hace con integración de las instituciones"

Con esta propuesta, Salas Abiertas reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de Santander, promoviendo la circulación artística, el reconocimiento del patrimonio y la construcción de espacios que fortalezcan la relación entre los creadores y la ciudadanía.