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15 sep 2026 Actualizado 20:58

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Bucaramanga

Caso de la chatarra en Bucaramanga contra Jaime Andrés Beltrán llega a la Corte Suprema de Justicia

La denuncia por la presunta pérdida de cerca de 60 toneladas de chatarra, correspondientes a unas 30.000 luminarias, que involucra al actual ministro de Vivienda, fue remitida a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Foto: redes sociales Jaime Andrés Beltrán

Foto: redes sociales Jaime Andrés Beltrán

Foto: redes sociales Jaime Andrés Beltrán

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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La investigación relacionada con la presunta pérdida de cerca de 60 toneladas de chatarra y unas 30.000 luminarias del alumbrado público de Bucaramanga dio un nuevo paso y ahora será conocida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Este caso involucra al ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, quien es investigado junto a otros funcionarios, durante su paso como alcalde de la capital de Santander.

Así lo confirmó a Caracol Radio Emiro Arias, uno de los denunciantes del proceso, quien aseguró que la denuncia penal fue presentada el 2 de agosto de 2024 contra el entonces alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, y otros funcionarios de la administración municipal, por el presunto delito de peculado por apropiación.

De acuerdo con Arias, las luminarias habían sido retiradas durante el proceso de modernización del alumbrado público de la ciudad y permanecían almacenadas en dos bodegas, una ubicada en el sector de La Hormiga, cerca de la Puerta del Sol, y otra en el Colegio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga.

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El denunciante explicó que hasta ahora el proceso se encontraba en la Fiscalía Seccional de Santander, pero fue remitido a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia debido a la condición actual de Beltrán como ministro de Estado, lo que le otorga fuero constitucional.

Esta es la primera vez que el proceso sale de acá de la Fiscalía Seccional de Santander y va hacia la Corte Suprema de Justicia”, señaló Arias.

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La comunicación oficial enviada por la Fiscalía confirma que la noticia criminal fue asignada a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la denuncia presentada contra Jaime Andrés Beltrán Martínez por el presunto delito de peculado por apropiación.

El documento precisa que ese despacho asumirá el conocimiento de la actuación dentro del ámbito de sus competencias y adelantará las actuaciones correspondientes conforme a la ley. La remisión del expediente representa un nuevo capítulo en una investigación que busca establecer qué ocurrió con los elementos retirados durante la modernización del alumbrado público de Bucaramanga y determinar eventuales responsabilidades penales.

Foto: suministrada por Emiro Arias, denunciante del proceso

Foto: suministrada por Emiro Arias, denunciante del proceso

Foto: suministrada por Emiro Arias, denunciante del proceso

Foto: suministrada por Emiro Arias, denunciante del proceso

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