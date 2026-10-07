Familiares de desaparecidos durante el conflicto protestan por cancelación de audiencia de la JEP

Bucaramanga

En la mañana de este miércoles siete de octubre se reunieron en el parque Santander de Bucaramanga familiares de personas que fueron dadas por desaparecidas durante el conflicto armado debido a la cancelación de una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en donde ex militares iban a comparecer sobre unos casos que se presentaron hace más de 10 años.

El abogado Leonardo Jaimes del Equipo Jurídico Pueblos indicó que desde la JEP les notificaron desde la semana anterior que la diligencia no se iba a realizar, sin embargo no les dieron una razón sobre esta decisión por lo que se advierte que podría ser porque las familias podrían verse revictimizadas.

“Debo plantear que la JEP venía tomando la decisión de renunciar a la acción penal de los agentes públicos o funcionarios públicos, más concretamente funcionarios del Ejército Nacional que participaron en estos crímenes. Los familiares se oponen y nosotros como representantes de los víctimas nos oponemos a esta renuncia de la acción penal. Esto es impunidad”, indicó el abogado Jaimes.

Por eso, indicó el abogado que están haciendo un llamado para que estos crímenes de Estado que lleva la JEP sean llevado a la Corte Penal Internacional y que se revise las declaraciones de los uniformados vinculados a los diferentes casos y que las víctimas puedan tener verdad, justicia y reparación como lo han exigido desde hace varios años.