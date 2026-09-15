Casa cultural en Bucaramanga quedó destruida tras fuertes lluvias

Bucaramanga

En Bucaramanga se presentaron fuertes lluvias que generaron diferentes afectaciones en viviendas, empresas y actividades artísticas que se estaban realizando en la ciudad en el marco de la Feria Bonita. Uno de los lugares que sufrió graves afectaciones fue Casa Inusual, un espacio para la cultura y los artistas de la región.

Brendha Julyeth Gómez Santana, directora de Casa Inusual, indicó en diálogo con Caracol Radio que “comenzó a tronar encima de nuestros techos y sentimos un fuerte sonido y una parte de nuestro techo se cae y así comienza a pasar con otras partes de la casa”.

La casa que está ubicada sobre la carrera 26 entre calles 32 y 33 recibió la visitas de las autoridades de gestión del riesgo quienes confirmaron que quedó inhabitable tras los daños que se presentaron por lo que son por lo menos 500 artistas los que no podrán prepararse y presentarse en este espacio.

“La llamada es a todas las personas que nos puedan escuchar y nos puedan apoyar a través de donaciones, tenemos nuestra vaqui y diferentes canales para poder recibir apoyo porque la idea es volver y volver más fuertes que nunca”, agregó Gómez Santana.

Esta casa cultural opera desde hace más de seis años, abriendo las puertas a cientos de artistas que quieren prepararse y poder avanzar en sus proyectos profesionales.