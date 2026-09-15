Otra vez suspendieron construcción de puente en San Andrés, Santander

Bucaramanga

Tres años llevan los habitantes de varios sectores rurales de San Andrés, Santander esperando por la construcción de un puente sobre el río Congreso, una estructura que resulta vital para dar paso hacia la Laguna de Ortices, uno de los atractivos turísticos del departamento.

Yuly Paola Gómez Hernández, residente en la vereda El Caracol dijo que las labores de armado del puente definitivo se paralizaron porque los contratistas cayeron en cuenta que la estructura no iba a ajustarse de forma perfecta en el otro extremo. “Iba torcido, no iba a encajar”, aseguró la señora Gómez Hernández.

Otra inquietud de los pobladores de la zona es que se hizo el anuncio de la destinación de unos $7 mil millones para obras de mitigación del riesgo que representa el talud sobre una de las montañas en el frente de trabajo del puente.

Hasta hace unas semanas se usó un puente militar para dar paso, pero se desmontó para llevarlo al sitio de otra emergencia en Santander. Desde entonces, los lugareños deben cruzar a través de una tarabita artesanal por lo que deben pagar entre $2.000 y $5.000.

Horas después de la denuncia de la comunidad, la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza respondió anunciando la reactivación de los trabajos de armado del puente.

El viejo puente sobre el río Congreso colapsó por cuenta de una avalancha en medio de un fuerte invierno hace 3 años.