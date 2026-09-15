Capturan a tres hombres señalados de abusar sexualmente a menores en Cali y Jamundí, Valle

Tres hombres fueron capturados en Cali y Jamundí y son señalados de estar involucrados en delitos sexuales contra tres menores de 6, 9 y 13 años. Los procesados presuntamente habrían aprovechado la confianza de su entorno para cometer las agresiones.

En el barrio Poblado II, en Cali, fue detenido un hombre de 56 años. Según la investigación, entre octubre y noviembre de 2024 habría aprovechado su condición de vecino para acercarse a una niña de 9 años a través de la ventana de su vivienda.

El procesado, de acuerdo con las autoridades, le habría entregado alimentos y obsequios para ganarse su confianza y posteriormente habría realizado tocamientos y otros actos de carácter sexual.

La segunda captura se llevó a cabo en el barrio Julio Rincón, donde fue detenido un ciudadano extranjero señalado de agredir sexualmente a su sobrino, un niño de 6 años, en diciembre de 2025.

Según la investigación, el hombre habría utilizado la confianza del entorno familiar para cometer las agresiones en repetidas ocasiones y posteriormente habría amenazado a familiares para evitar que denunciaran los hechos. Las autoridades también investigan si podría haber otras víctimas dentro del mismo núcleo familiar.

El tercer procedimiento se realizó en el corregimiento de Quinamayó, en Jamundí. Allí fue ubicado un hombre señalado de atentar contra la integridad y la libertad sexual de una adolescente de 13 años, en hechos ocurridos en octubre de 2025.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por delitos como acto sexual con menor de 14 años y, en uno de los casos, acceso carnal violento con circunstancias de agravación punitiva, en concurso con acto sexual violento.