Distrito financió emprendimientos a personas cuidadoras o con discapacidad en Cartagena

El Gobierno liderado por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, le ha apostado a la autonomía económica de las familias en Cartagena, es así como nacen proyectos como Echa pa’lante, que en su edición 2026, impactó la vida de las personas con discapacidad y cuidadores, quienes por varios meses se formaron en diferentes áreas como finanzas, gerencia, marketing, entre otras y recientemente recibieron de parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde la Secretaría de Desarrollo Social, activos productivos representados en capital semilla para potenciar sus ideas de negocio.

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“Cerramos con mucha alegría este programa Echa pa’lante 2026, que fortaleció los negocios de personas en condición de discapacidad y también cuidadores. No solo se formaron en esas habilidades necesarias para hacer despegar sus emprendimientos desde el punto de vista comercial, financiero sino que se les entregó activos productivos que llevan sus ideas a otro nivel”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

En un gran evento realizado en el Centro Recreacional El Edén, los beneficiarios de Echa pa’lante recibieron sus certificaciones por haber cursado los diferentes módulos y por supuesto, esos activos productivos que previamente manifestaron necesitar para impulsar sus negocios.

“Me siento muy feliz, dándole las gracias a mi Dios, a todos ustedes en especial al doctor Dumek y a la primera dama por esto tan maravilloso que nos han entregado hoy. Estas lágrimas son de alegría porque se me han cumplido mis sueños. Yo trabajo vendiendo tintos por Zaragocilla, es el único trabajo que me permite estar cerca de mi hija”, asegura Xiomara Quiroz, beneficiaria del programa.

A lo largo de la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, el programa Echa pa’lante ha impactado la vida de más 700 personas, de poblaciones como jóvenes, comunidad diversa, mujeres, personas con discapacidad y cuidadores, quienes han fortalecido sus capacidades y conocimientos, además de recibir activos productivos representados en capital semilla que aseguran un buen inicio de sus negocios.

El próximo viernes, 18 de septiembre, en el centro comercial Los Ejecutivos se llevará a cabo la feria de Echa pa’lante a partir de las 3 de la tarde. La invitación para todos los cartageneros es que acompañen y apoyen todos los emprendimientos que se darán cita en este gran espacio.