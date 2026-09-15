Inicia la construcción del Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Manga

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias inició la construcción del Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Manga, una de las obras estratégicas para la transformación de la oferta turística de la ciudad y una apuesta por generar nuevos espacios para la cultura, la creatividad, el emprendimiento y el encuentro ciudadano.

Ubicado en el tradicional barrio de Manga, el proyecto busca ampliar y diversificar los atractivos de Cartagena más allá de los sectores turísticos tradicionales, poniendo en valor las dinámicas culturales y comunitarias del territorio y generando nuevas oportunidades para residentes, emprendedores, artistas, gestores culturales y visitantes.

El predio donde se construirá, lote donde funcionó la Electrificadora de Bolívar, pasó años siendo sinónimo de abandono, maleza, roedores y oscuridad en medio del sector turístico de Cartagena. Desde hoy, emerge frente a la bahía un proyecto de transformación urbana nunca antes visto.

“Cartagena a diario fortalece su nueva y contemporánea realidad: ‘la Ciudad de las Primeras Veces’. Donde el abandono, la oscuridad y la desidia se volvió paisaje y vecino incómodo de la bahía, el Club de Pesca, el Fuerte del Pastelillo, el Puente Román y los parques deportivos de Manga, desde hoy emerge como un escenario inédito: uno de los más grandes ejemplos de recuperación y transformación urbana”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Ya Nuevo Chambacú, paso del anhelo a la realidad. Allí el deporte, las familias y los niños dejaron el abandono atrás. Puerto Duro, el Corredor Histórico, el Parque Apolo, Plaza de Variedades, el Centenario y tantos escenarios rescatados de la oscuridad hoy te cuentan que vivimos en una nueva Cartagena. En esa dinámica, el Distrito Creativo se convierte en nuestra próxima apuesta de desarrollo con un enfoque cultural”.

Un nuevo nodo para el turismo, la cultura y la creatividad

El Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias será el primero de su tipo en la ciudad y estará concebido como un espacio de encuentro para el desarrollo de actividades culturales y creativas, alineado con las vocaciones y fortalezas del territorio.

El proyecto contará con un área total de 15.815,3 m², distribuidos en 6.333 m² de área construida, 2.747 m² de parqueaderos y 7.024 m² de zonas verdes y plazoletas, además de 526 metros lineales de ciclorruta y paseo peatonal.

Se estima que la infraestructura podrá beneficiar a más de 1.715.000 personas, entre habitantes de Cartagena y turistas.

Entre sus principales espacios se encuentran una galería de arte, un Black Box para actividades escénicas multifuncionales, cuatro locales comerciales, área de coworking, salón de eventos, zona de stands, estudio de grabación y producción, oficinas para la Junta de Acción Comunal, oficina distrital, espacios de almacenamiento y cubierta transitable.

El proyecto también contará con plaza de eventos, teatrino con gradería al aire libre, zonas verdes y baterías de baños, conformando un ecosistema diseñado para albergar diferentes expresiones culturales, artísticas, gastronómicas y empresariales.

“El inicio de la construcción del Distrito Creativo de Manga representa un paso muy importante en la transformación turística que estamos impulsando en Cartagena. Queremos que nuestros visitantes tengan cada vez más razones para recorrer otros sectores de la ciudad y encontrarse con nuestra cultura, nuestro talento y nuestra gente”, afirmó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Y agregó: “Este proyecto nos permitirá integrar turismo, creatividad, cultura y economía, generando oportunidades para los cartageneros y construyendo una ciudad mucho más diversa y competitiva”.

Cultura y economía creativa como motores de desarrollo

La definición de los espacios y amenidades del Distrito Creativo partió del análisis de las principales actividades culturales y creativas desarrolladas en Cartagena, tomando como referencia información del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y los conceptos de la UNESCO sobre las industrias culturales y creativas.

Además, el proyecto incorporó espacios de diálogo con actores del territorio, entre ellos las Juntas de Acción Comunal de Manga y la Cámara de Comercio de Cartagena, con el propósito de reconocer las dinámicas sociales y económicas del sector e integrar sus necesidades y potencialidades a la propuesta.

De esta manera, el Distrito Creativo busca convertirse en una plataforma para la creación, producción, circulación y comercialización de bienes, servicios y actividades culturales y creativas, al tiempo que promueve la revitalización urbana, la inclusión, el emprendimiento y la generación de empleo.

Los espacios estarán dotados con mobiliario, sistemas de iluminación y sonido que permitirán desarrollar diferentes formatos de espectáculos y actividades, mientras que las áreas exteriores incorporarán soluciones de accesibilidad, movilidad segura, confort peatonal e integración paisajística.

Con el inicio de su construcción, Cartagena avanza en una visión de turismo que busca no solo atraer más visitantes, sino también distribuir las oportunidades que genera la actividad turística, fortalecer las economías locales y poner en valor la identidad cultural de sus comunidades.

El Distrito Creativo de Manga se suma así a la agenda de grandes proyectos de transformación urbana y turística que adelanta la Administración Distrital, consolidando una Cartagena con nuevos espacios para la cultura, el entretenimiento, el emprendimiento y el encuentro, y fortaleciendo su posicionamiento como un destino diverso, competitivo, sostenible y conectado con las nuevas tendencias del turismo mundial.