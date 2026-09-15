Familias de Chambacú y Las Pesebreras siguen recibiendo viviendas propias

Las familias de Lesly Marrugo Madrid y Nellys Geliz Luna hoy reciben un nuevo lugar para vivir y la esperanza de hacerse un mejor futuro.

Estas dos familias hacen parte de las 188 que han recibido apoyo y acompañamiento para ser reubicadas del sector de Las Pesebreras y Chambacú, donde antes habitaban personas en condiciones insalubres, pero donde hoy se levantan importantes complejos deportivos y recreativos para el aprovechamiento y disfrute de todos los cartageneros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hoy cuentan con acceso a servicios públicos formales, condiciones óptimas de habitabilidad, seguridad jurídica sobre la vivienda y la Integración al entorno urbano.

Las viviendas, donde habitan ahora estas dos familias, cuentan con un baño, 2 cuartos, sala comedor, cocina, todo con pisos enchapados.

“Es gratificante y acogedor llegar a tu propio hogar, gracias alcalde Dumek, muchas gracias Corvivienda por este proceso”, aseguró Lesly Marrugo.

A estas familias reubicadas se les asignó de forma directa una asistencia económica correspondiente al 100% en especie, en forma de cartas cheque, que equivalen a documentos que permiten la búsqueda de alternativas de vivienda de interés prioritario.

El objetivo de estas cartas fue la atención y acceso a la vivienda de interés prioritario (VIP), por valor de ($157.581.450 - Ciento cincuenta y siete millones, quinientos ochenta y un mil, cuatrocientos cincuenta pesos).

Desde Corvivienda se realiza el estudio jurídico del inmueble para corroborar que esté totalmente saneado y no tenga gravamen alguno.

Corvivienda realiza la visita para el estudio técnico, luego se avanza en la complementaridad del proceso para que esa vivienda se asigne a nombre del beneficiario y posteriormente se solicita el pago para quien ofertó la vivienda y se realizan los trámites para la entrega de escrituras a estas familias.

“Así como Chambacú avanza las familias también avanzan. Desde Corvivienda les hacemos todo el acompañamiento para que ellos elijan dónde comprar, para que cumplan con todas las especificaciones técnicas, que las viviendas sean de la mejor calidad posible”, manifestó Gissela Román, gerente de Corvivienda.

El próximo 25 de septiembre, Corvivienda realizará un feria de vivienda exclusiva para familias reubicadas de los sectores de la pesebrera con el fin de asesorarlos en proyectos de viviendas accesibles para ellos.

A día de hoy, con los procesos de traslado que se iniciaron 25 de marzo de 2025, los hogares beneficiados con la reubicación se han establecido en Urbanizaciones como , Ciudadela de la Paz, Caminos del Cerro, Torres de Sevilla, Edificio Giomar, Edificio El Educador, Villas de Aranjuez, Portales de Alicante, San José de los Campanos, Edificio Azul, Multifamiliar El Cairo y otro.