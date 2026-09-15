Córdoba: después de 8 años de espera, entregan hospital San Rafael de Chinú

Montería

Después de 8 años de espera, la administración departamental inauguró el hospital San Rafael de Chinú, una obra que por las demoras, en su momento, se catalogó por parte de la Contraloría como “proyecto crítico”. La obra se entregó el pasado 12 de septiembre.

“Yo que soy de un corregimiento, sé que ahora estaremos más cómodos, porque a veces nos toca llegar hasta Sincelejo. Pero ahora tenemos aquí un hospital más grande para que nos atiendan mejor, y ya no gastaremos tanto en pasaje para ir a una cita”, manifestó Bibiana Solano.

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Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó que tras superarse las dificultades técnicas este proyecto hoy materializado se pudo poner al servicio de la comunidad.

“Gracias a mi equipo y a todos los que hicieron parte de este gran sueño que es el mejor hospital de la subregión de la Sabana. Esta obra es de nuestra gente. Gracias, chinuanos, por su paciencia y su resiliencia, hoy cuentan con una de las mejores infraestructuras del departamento”, expresó el mandatario departamental.

“Hoy les anuncio 600 millones de pesos para la dotación del nuevo hospital de Chinú, lo que quiere decir que en próximas semanas tendremos mobiliario nuevo para que la gente del hospital esté más cómoda y puedan prestar un servicio de calidad a toda nuestra gente”, agregó.

El hospital San Rafael ofrecería servicios de primer nivel como urgencias, laboratorio clínico, citología, imágenes diagnósticas, rayos X, vacunación, maternidad y consulta externa.

“Además, brindará al municipio y gran parte de la subregión de la Sabana, servicios complementarios en medicina interna, ginecología, pediatría, psicología y nutrición”, destacó la administración departamental.

La obra habría recibido una inversión de más de $18.000 millones.