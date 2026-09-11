Advierten que más de 1.000 familias habitarían en zonas de alto riesgo de inundación en Montería

Inundaciones en Montería el pasado mes de febrero. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, dijo que en la ciudad se requieren cerca de 2.000 viviendas para lograr una reubicación total de las familias que hoy habitan en zonas de alto riesgo de inundación.

“Hacen falta muchísimas viviendas porque hay casas y barrios enteros que hoy todavía están en riesgo de inundación. Para solventar lo que está pasando en materia de vivienda y hacer un ordenamiento alrededor del agua necesitamos por lo menos unas 2.000 viviendas”, expresó el mandatario municipal.

La emergencia generada por las inundaciones del pasado mes de febrero evidenció aún más la problemática, teniendo en cuenta que dejó más de 20.000 familias damnificadas.

“Hay unos recursos previstos dentro de la emergencia y estamos trabajando para establecer qué lotes podemos colocar para pasar de 500 viviendas, que terminaremos de construir en el primer semestre del próximo año, a 1.000 en esta administración municipal”, sostuvo el alcalde Kerguelén.

El pasado 9 de septiembre fueron reubicadas 43 familias, luego de que sus viviendas quedaran completamente destruidas tras el paso del frente frío.

El tema vivienda es una de las principales solicitudes que ha planteado la administración municipal al Gobierno Nacional.