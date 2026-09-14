1) Alertan por la continuidad de lluvias e intensos vientos en Córdoba. Foto: Getty Images / Jaromir

Montería

Las autoridades ambientales informaron que las lluvias e intensos vientos continuarán en del departamento de Córdoba ante el paso de nuevas ondas tropicales. Los pronósticos apuntarían a una especial concentración de estas condiciones climáticas los días 15 y 16 de septiembre de 2026.

“La Alcaldía de Montería en conjunto con Clima advierten que las lluvias aumentarán durante las próximas dos semanas con acumulados entre 210 y 270 mm.”, se informó por parte de la administración municipal.

“Es importante seguir las recomendaciones de la Alcaldía de Montería y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente ante el posible incremento del riesgo de vendavales, inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias”, agregó.

Durante el pasado domingo, 13 de septiembre, el departamento experimentó fuertes precipitaciones e intensos vientos que afectaron la infraestructura eléctrica de municipios Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Ayapel, Sahagún y algunos sectores de Montería.

Tras lo expuesto, las autoridades mantienen el monitoreo en el departamento, especialmente en los ríos Sinú, San Jorgito y Canalete.