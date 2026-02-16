Colombia, el segundo exportador mundial de flores: ¿qué importancia e impacto tiene?

Durante la temporada de San Valentín, la floricultura colombiana exporta cerca de 500 millones de flores, lo que representa el 12% de su producción anual.

Adicionalmente, aproximadamente se generan más de 200.000 empleos directos e indirectos en el país, cifras que consolidan al sector como uno de los principales de la economía lo que también posiciona a Colombia como el segundo exportador mundial de flores, destinando el 97% de su producción a mercados internacionales, en especial Estados Unidos.

En el 2025 se alcanzaron exportaciones cercanas a 2.500 millones de dólares y más de 10.000 hectáreas cultivadas, lo que genera un impacto significativo en el empleo rural. La taza de formalidad laboral es cercana al 95%, superior al sector agropecuario, lo que refleja avances importantes en la garantía de derechos laborales y condiciones dignas de trabajo.

¿En que sectores se da la producción y cuál es su impacto?

La producción se concentra en los departamentos de Cundinamarca con el 71% y Antioquia con el 27%, de igual modo las Flores representan el 5,8% del valor de la producción agropecuaria nacional y el 4,7% de las exportaciones totales del país.

¿Qué importancia y que afectaciones tiene el papel de la mujer?

Cerca del 60% de los empleos directos del sector son ocupados por mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia que enfrentan distintas problemáticas que afectan de manera directa a las trabajadoras de este sector y evidencia la necesidad de fortalecer medidas de protección integral, como la vigilancia del cumplimiento de los estándares laborales y los derechos humanos. Pues en este sector se evidencia una persistencia de la brecha de género, situaciones de violencia y limitaciones para el ascenso laboral especialmente para ese género.