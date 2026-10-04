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04 oct 2026 Actualizado 20:15

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“Yamid Amat permanece hospitalizado y evoluciona favorablemente”: Fundación Santa Fe

En medio de rumores que circularon este domingo sobre la salud del periodista Yamid Amat, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que permanece hospitalizado y presenta una evolución clínica satisfactoria.

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La institución médica informó, a solicitud de la familia, que el reconocido periodista tiene una respuesta favorable al manejo médico instaurado. El comunicado fue divulgado este 4 de octubre y señala que cualquier nueva información será entregada de acuerdo con los cambios relevantes en su condición y con autorización de sus familiares.

El hijo del periodista, Yamid Amat Serna, también se pronunció ante las versiones que circulaban en redes sociales y aseguró que los partes médicos son favorables. La familia continúa acompañándolo durante su recuperación.

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