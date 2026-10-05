Salud Total habilita línea de WhatsApp para autorizaciones médicas en tres departamentos

Salud Total habilitó una línea exclusiva de WhatsApp para que sus afiliados en Valle del Cauca, Risaralda y Quindío puedan tramitar autorizaciones de servicios médicos, procedimientos y medicamentos sin necesidad de acudir a una sede física.

La medida está dirigida a más de 660.000 afiliados de estos departamentos y responde a las afectaciones que sufrieron varias sedes de atención, principalmente en Cali, Pereira y Armenia, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Cómo solicitar una autorización?

Los usuarios deben agregar a sus contactos el número 333 033 4094 e iniciar la conversación con un saludo. Posteriormente, deberán ingresar su tipo y número de documento y enviar una copia de la orden médica y la historia clínica relacionada con la solicitud. Una vez recibida la documentación, Salud Total informará al usuario sobre el trámite a través de su correo electrónico. Allí también recibirá, cuando corresponda, la información de la IPS o farmacia donde podrá recibir la atención o reclamar sus medicamentos.

La EPS recordó que antes de utilizar este canal es necesario tener actualizados los datos de contacto en su página web, la línea de WhatsApp también permitirá consultar información relacionada con las medidas adoptadas por la entidad durante la emergencia.