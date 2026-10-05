ADRES amplía facultades para pagar pruebas de COVID-19 y recuperar recursos

La ADRES amplió las facultades relacionadas con el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de COVID-19. La medida permite al Director de Liquidaciones y Garantías ordenar el reconocimiento y pago de estas pruebas dentro de los procesos de verificación establecidos por la entidad.

Además, la nueva disposición contempla la posibilidad de recuperar recursos que hayan sido entregados o reconocidos sin justa causa, en esos casos, si durante las labores de seguimiento y verificación se determina que hubo un pago o reconocimiento que no correspondía, la ADRES podrá iniciar el procedimiento para solicitar el reintegro de los recursos.

La medida quedó establecida en la Resolución 0199531 de 2026, expedida el 1 de octubre, que modifica las delegaciones establecidas previamente por la entidad.

La nueva disposición también establece que estos procedimientos deberán seguir las reglas previstas en la normativa vigente, incluyendo los mecanismos para que las entidades involucradas puedan presentar requerimientos y recursos frente a las decisiones que se adopten durante el proceso