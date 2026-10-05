Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 oct 2026 Actualizado 22:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Salud y bienestar

ADRES amplía facultades para pagar pruebas de COVID-19 y recuperar recursos

La entidad podrá ordenar el reconocimiento y pago de estas pruebas y adelantar procesos para recuperar recursos que hayan sido entregados o reconocidos de manera indebida.

Dinero colombiano. De fondo, logo de la ADRES. Fotos: ADRES y Getty Images.

Dinero colombiano. De fondo, logo de la ADRES. Fotos: ADRES y Getty Images.

Dinero colombiano. De fondo, logo de la ADRES. Fotos: ADRES y Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

La ADRES amplió las facultades relacionadas con el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de COVID-19. La medida permite al Director de Liquidaciones y Garantías ordenar el reconocimiento y pago de estas pruebas dentro de los procesos de verificación establecidos por la entidad.

Además, la nueva disposición contempla la posibilidad de recuperar recursos que hayan sido entregados o reconocidos sin justa causa, en esos casos, si durante las labores de seguimiento y verificación se determina que hubo un pago o reconocimiento que no correspondía, la ADRES podrá iniciar el procedimiento para solicitar el reintegro de los recursos.

La medida quedó establecida en la Resolución 0199531 de 2026, expedida el 1 de octubre, que modifica las delegaciones establecidas previamente por la entidad.

La nueva disposición también establece que estos procedimientos deberán seguir las reglas previstas en la normativa vigente, incluyendo los mecanismos para que las entidades involucradas puedan presentar requerimientos y recursos frente a las decisiones que se adopten durante el proceso

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado