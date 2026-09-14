Última fecha de la Liga Femenina deja al Cali en semifinales y al Valle sin tres de sus equipos

La Liga Femenina BetPlay 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas y el Deportivo Cali será el único representante del Valle del Cauca que continuará en la pelea por el título y por un cupo a la Copa Libertadores 2027.

La última jornada de los cuadrangulares dejó fuera a tres equipos vallecaucanos. En el Grupo A, Internacional Palmira llegó a la fecha definitiva como segundo y necesitaba mantener esa posición, pero cayó 3-1 frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Las antioqueñas llegaron a nueve puntos y desplazaron al conjunto palmirano, que terminó eliminado.

En el Grupo B, la definición fue todavía más cerrada. América de Cali venció 1-0 al Deportivo Cali en Palmaseca, pero necesitaba además que Santa Fe no ganara su partido para quedarse con el segundo lugar. Las bogotanas derrotaron 2-1 a Orsomarso en Yumbo y aseguraron el último cupo a semifinales.

El Deportivo Cali, que ya había asegurado el primer lugar del Grupo B, terminó con 12 puntos y avanzó como cabeza de zona pese a la derrota ante América.

Así, los cuatro equipos que disputarán las semifinales serán Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe y Deportivo Cali. Los cruces quedaron definidos con Nacional frente al Cali y Millonarios ante Santa Fe.

Los líderes de cada grupo, Millonarios y Deportivo Cali tendrán la ventaja de cerrar las series como locales. En la ida, Nacional recibirá al Cali y Santa Fe será local ante Millonarios; para la vuelta, el conjunto azucarero recibirá a Nacional y Millonarios hará lo propio ante Santa Fe.

La jornada también estuvo marcada por la denuncia de Orsomarso, que informó haber recibido presuntos ofrecimientos económicos para amañar el partido ante Santa Fe. El club rechazó cualquier intento de manipulación de la competencia y manifestó su respaldo a sus jugadoras.