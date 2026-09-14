Terremoto: “No es fácil asumirlo. 30 años se fueron en 90 segundos”, la historia de Cristina Zuluaga

María Cristina Zuluaga, que desde hacía 30 años vivía en Torres del Limonar, junto a su hijo, madre y una prima, en 90 segundos perdió todo.

Se cumplió un mes del terremoto del pasado 10 de agosto en Cali. Son muchas las historias, los relatos y los testimonios que se conocen de este hecho que cambio la vida de muchas personas para siempre.

Una de ellas es la de María Cristina Zuluaga, que desde hacía 30 años vivía en Torres del Limonar, en el barrio Capri, al sur de Cali. En 90 segundos perdió todo.

María Cristina Zuluaga vivía desde hacía 30 años con su madre, su hijo y una prima en el cuarto piso de la Torre B, de Torres del Limonar, de la carrera 72 con calle 10, en el barrio Capri, al sur de Cali.

El lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de 7.4 derribó, en 90 segundos, las dos torres de este edificio, atrapando entre los escombros a su madre y su prima. Ambas lograron sobrevivir.

Cristina se siente privilegiada de estar viva. Para ella la vida ahora es de esperanza y poner los ojos hacia adelante, pese al dolor que siente de saber que muchos de sus vecinos fallecieron

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Para Cristina hay un futuro para comenzar.

“Sí que ha sido difícil. He tratado de llevarlo de una manera tranquila, con calma, sabiendo que hay un futuro. Hay un futuro que nos espera para volver a recomenzar. Crear nuevos recuerdos. Es difícil ver tu patrimonio perdido, pero yo creo que tenemos la oportunidad de recomenzar.

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Escuche aquí en el Pódcast “Oír para Ver” la historia completa de Cristina Zuluaga.