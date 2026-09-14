Capturan cabecilla de disidencias FARC investigado por ataque donde asesinaron a un soldado en Tuluá

Alias ‘Yeiner’, señalado cabecilla de zona del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, de las disidencias de las FARC, fue capturado en Tuluá y es investigado por su presunta participación en acciones violentas contra la Fuerza Pública, entre ellas el ataque en el que murió un soldado del Ejército.

El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto en la vereda Santa Lucía, zona rural de Tuluá, cuando integrantes de esta estructura habrían atacado a un pelotón del Ejército Nacional. En la acción murió el soldado profesional Jorge Arbey Díaz y un suboficial resultó herido.

De acuerdo con la investigación, ‘Yeiner’ estaría al frente de un componente armado de aproximadamente ocho hombres, con presencia en Barragán, Ceilán y Santa Lucía, en Tuluá, además de sectores de Bugalagrande.

El señalado cabecilla también sería responsable de dinamizar extorsiones y otras acciones violentas contra la Fuerza Pública en esta zona del centro del Valle.

Las autoridades establecieron que ‘Yeiner’ habría asumido el liderazgo de esta estructura después de la neutralización de alias ‘Gersain’, señalado segundo cabecilla del grupo armado, quien murió en una operación militar el pasado 3 de agosto.

Durante la captura fueron incautados un arma de fuego, un proveedor, nueve cartuchos y seis celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad de la estructura en otros hechos violentos registrados recientemente en la zona rural de Tuluá y Bugalagrande.

‘Yeiner’ quedó a disposición de las autoridades y deberá responder inicialmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y/o municiones.