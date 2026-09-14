Santiago Cruz inicia en Bogotá su nueva gira con cuatro conciertos y presenta su álbum ‘Fragmentos’

Santiago Cruz prepara una semana especial en Bogotá. El cantante y compositor colombiano dará inicio a su ‘Tour Sigo En Pie’ con cuatro conciertos en diferentes formatos, mientras presenta oficialmente su nuevo álbum de estudio, ‘Fragmentos’.

La primera presentación será el 16 de septiembre en el Teatro Panorama, fecha que coincide con el lanzamiento de ‘Fragmentos’, su undécimo álbum. En este concierto, titulado ‘Fragmentos en Concierto’, interpretará por primera vez las 11 canciones del disco completo y conversará con el actor Juan Pablo Raba sobre las historias que inspiraron esta nueva producción.

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Al día siguiente, el 17 de septiembre, Santiago Cruz llegará al Teatro Jorge Eliécer Gaitán con ‘Fragmentos Olvidados | Lados B – Elige el Setlist’. En esta ocasión, serán los seguidores quienes seleccionen las diez canciones que harán parte del repertorio.

El 18 de septiembre, el mismo escenario recibirá el concierto oficial del ‘Tour Sigo En Pie’, presentación que ya se encuentra agotada. El espectáculo combinará algunos de sus éxitos con las nuevas canciones de ‘Fragmentos’ y posteriormente llegará a otras ciudades de Colombia y diferentes países.

La agenda en Bogotá terminará el 22 de septiembre en el Teatro Colón, con ‘Fragmentos Íntimos – Piano y Voz’, también con entradas agotadas. En este formato, el artista estará acompañado únicamente por el piano para presentar sus canciones desde una propuesta más cercana.

El nuevo álbum reúne 11 canciones, diez inéditas y un cover, y aborda temas relacionados con la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo. Entre las canciones que ya se conocen están ‘Donde Quiera Que Estés’, ‘4 Vasos y 1 Florero’ y ‘Sigo En Pie’, esta última convertida en el nombre de la nueva gira.

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Con estos cuatro conciertos, Santiago Cruz propone diferentes maneras de acercarse a su música y marca el comienzo de una nueva etapa en una carrera de más de 20 años.