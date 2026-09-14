Carnaval de Barranquilla llega a Madrid: integrantes de la fiesta acompañarán a Shakira

La cultura de Barranquilla cruzará el Atlántico. Integrantes del Carnaval de Barranquilla viajarán a Madrid para participar en la residencia europea de Shakira, que comenzará el próximo 18 de septiembre y se extenderá durante cuatro fines de semana.

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La participación hace parte de ES LATINA, la plataforma cultural creada alrededor de la residencia de Las Mujeres Ya No Lloran, con la que Shakira busca reunir diferentes expresiones de la cultura latinoamericana en la capital española.

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El Carnaval tendrá un papel especial dentro de esta celebración. Sus danzas, personajes y expresiones folclóricas llegarán a Madrid como una muestra de la identidad del Caribe colombiano, en un encuentro que conecta directamente a la artista barranquillera con las tradiciones de su ciudad natal.

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La relación entre Shakira y el Carnaval tiene varios capítulos. En 1998, la cantante compartió escenario con Joe Arroyo durante el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Años después, llevó referencias de esta celebración al mundo con Hips Don’t Lie y la recordada frase “En Barranquilla se baila así”.

Esa conexión volvió a hacerse visible en 2025, cuando Shakira regresó a Barranquilla con su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Ese año, el Carnaval tomó como concepto precisamente la frase que la artista había convertido en una referencia internacional de la ciudad.

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Ahora, esa historia tendrá un nuevo capítulo en Madrid. La tradición carnavalera será parte de una plataforma que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza, con artistas españoles y latinoamericanos.

La presencia del Carnaval también pone en escena el valor de sus hacedores y de las expresiones que han permitido que esta celebración sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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De esta manera, Barranquilla no solo estará representada en Madrid: llevará una parte de su identidad y de su manera de celebrar al encuentro internacional que acompaña la residencia de Shakira.