A ritmo de rock y pop, Andrés Cepeda, Caifanes y Ricky Martin cerraron el Festival Cordillera 2026

El domingo 13 de septiembre se llevó a cabo el segundo y último día de la quinta edición del Festival Cordillera en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

DRACO

Antes de las 4 de la tarde, el estadounidense Draco se tomó el escenario para interpretar clásicos como “Penélope”, con la cabeza cubierta por una capucha roja.

JARABE DE PALO FT. PEDRO CAPÓ

Una hora después en el “Cocuy”, la agrupación española Jarabe de Palo, del fallecido Pau Donés, se presentó en un homenaje junto al puertorriqueño Pedro Capó, interpretando los éxitos “El lado oscuro”, “Bonito”, “Depende” y “La Flaca”.

ANDRÉS CEPEDA

Cerca de las 6 de la tarde, hizo su aparición en el escenario principal Andrés Cepeda, quien llevó a todos los asistentes en un viaje por lo mejor de su discografía, con canciones que han enamorado a generaciones como “Día tras día”, “Besos usados” y “Tengo ganas”.

BONKA Y MAGO DE OZ

A las 7 de la noche, se enfrentaban en dos escenarios distintos, Bonka y Mago de Oz.

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La agrupación de folk metal español hizo vibrar el escenario “Aconcagua” con canciones como “Fiesta pagana”, “Molinos de viento” y “Hasta que el cuerpo aguante”.

Por su parte, Bonka puso a cantar a todos los asistentes reunidos en el parque temas como “La Mona”, “Tarde de abril” y “El problemón”, acompañados de la banda Sin ánimo de lucro en “El parrandero”.

CAIFANES

Hacía las 8 de la noche llegó el turno de México con Caifanes, que regresó a los 80 y 90 con clásicos como “Afuera”, “No dejes que” y “Nubes”, y envió un mensaje de solidaridad a todas las víctimas del terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

VICENTE GARCÍA

Al mismo tiempo, en el escenario “Cotopaxi”, el dominicano Vicente García deleitó al público bogotano con temas como “Te soñé” y “Dulcito de coco”.

KANY GARCÍA

Después de las 9, Puerto Rico volvió a ser local con la presencia de la cantautora Kany García, quien sorprendió a los asistentes del festival al interpretar la canción “Fruta fresca” junto a Carlos Vives.

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DIAMANTE ELÉCTRICO

En otro escenario también se presentó la agrupación bogotana Diamante Eléctrico, que presentó su última producción “Crudo y cursi” e invitó al escenario a Juan Pablo Vega para interpretar la canción “Casi un hechizo”.

DOCTOR KRAPULA

Después de las 10 de la noche, otros bogotanos, Doctor Krapula, hicieron su debut en el festival, interpretando clásicos de su repertorio como “El pibe de mi barrio”, “Amanece” y “La fuerza del amor”.

RICKY MARTIN

A la misma hora de la noche fue el turno del artista más esperado del día, Ricky Martin, quien durante una hora y 15 minutos deleitó a todos los asistentes del Simón Bolívar con baladas como “Tal vez” y “Tu recuerdo”, y temas más bailables como “María”, “La bomba”, “She Bangs” y “Livin’ la vida loca”.

El puertorriqueño cerró su presentación con la camiseta de la Selección Colombia, interpretando la canción oficial del Mundial de fútbol de Francia 98, “La copa de la vida”.

PANTEÓN ROCOCÓ Y AMIGOS INVISIBLES

El cierre estuvo a cargo de México y Venezuela con las bandas Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles.