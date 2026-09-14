Juanes llega con su gira más extensa por Estados Unidos: estas son las 30 fechas

Juanes emprendió una nueva etapa de su carrera con el Juanes World Tour 2026, la gira más extensa que ha realizado por Estados Unidos, con un total de 30 fechas programadas.

El recorrido comenzó el 3 de septiembre en Orlando, Florida, y reúne canciones de diferentes momentos de su trayectoria. El repertorio incluye éxitos como “La camisa negra”, “A Dios le pido”, “Es por ti” y “Nada valgo sin tu amor”, además de temas de su más reciente álbum, JuanesTeban.

El artista aseguró que disfruta asumir nuevos retos y encontrar nuevas formas de conectar con el público. También destacó que actualmente siente que está presentando “la mejor versión” de su espectáculo.

Para cada presentación, Juanes mantiene una preparación que incluye 40 minutos diarios de rutina vocal, práctica de guitarra y ensayos con su banda. A esto se suma el trabajo realizado con colaboradores creativos de Argentina para desarrollar las luces, los visuales y el diseño del escenario.

El espectáculo busca mantener la atención del público durante todo el concierto, con una puesta en escena en la que las canciones están conectadas por sus ritmos y cambios de energía.

La gira también coincide con una fecha especial para el cantante: los 25 años de Un Día Normal, álbum que alcanzó el primer lugar de Top Latin Albums y permaneció 104 semanas en la lista.

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Además de la música, durante su entrevista con Billboard Juanes habló sobre su evolución artística, la pintura y algunas de sus tradiciones colombianas.