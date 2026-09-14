Arcabuco refuerza medidas para evitar desabastecimiento de agua durante el fenómeno de El Niño

El municipio construirá 73 tanques para almacenar agua no potable y reducir la presión sobre las fuentes destinadas al consumo humano.

Arcabuco

Aunque Arcabuco es considerado uno de los municipios con mayor riqueza hídrica de Boyacá, las condiciones generadas por el fenómeno de El Niño han obligado a las autoridades locales a reforzar las medidas para garantizar la disponibilidad del recurso y prevenir un posible desabastecimiento.

El alcalde de Arcabuco, Carlos David Zárate Báez, explicó que el municipio ya adelanta tres acciones concretas para enfrentar las condiciones de sequía y pidió a la comunidad hacer un uso responsable del agua.

“Arcabuco es un municipio que es una potencia hídrica por excelencia. Aun así, en estas duras circunstancias en las que nos encontramos, este fenómeno de El Niño ha golpeado muy fuerte al municipio”, señaló.

Zárate Báez explicó que la primera medida está relacionada con la prevención y el fortalecimiento de los organismos de socorro, especialmente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arcabuco.

“Tomamos tres acciones concretas muy importantes. Una, el tema de la prevención, la coordinación constante y la disposición de recursos que buscamos para el fortalecimiento de nuestro Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arcabuco”, indicó.

La segunda acción está enfocada en promover el ahorro de agua entre los habitantes. Según el alcalde, desde la administración municipal se han establecido algunas reglamentaciones y se viene insistiendo en la necesidad de evitar prácticas que generen desperdicio.

“Emitimos algunas reglamentaciones instando a la ciudadanía al cuidado y al buen uso del recurso hídrico. El agua es finita y tenemos que aprender a cuidarla”, afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado a evitar acciones como lavar vehículos en las calles, dejar las llaves abiertas o desperdiciar agua durante el baño.

“Tenemos que aprender a cuidarla, a no lavar los carros en la calle, a no dejar las llaves abiertas, a que a la gente no le coja el sueño en la ducha”, expresó.

La tercera estrategia corresponde a un proyecto que fue viabilizado a través del Sistema General de Regalías para la construcción de 73 tanques de almacenamiento de agua, iniciativa que la administración municipal denominó “cosecha de agua”.