Estos son algunos nombres que suenan para la rectoría de la UPTC

Boyacá

La semana entre el 14 y el 18 de septiembre se realizará la inscripción de candidatos a la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la más importante de Boyacá, para el periodo 2027 – 2030 y desde ya se empiezan a vislumbrar algunos nombres.

Luis Ángel Lara González, ingeniero industrial, especialista en Gestión de Proyectos, magíster en Metalurgia y Ciencia de los Materiales y doctor en Ingeniería y Ciencia de los Materiales. Fue vicerrector Administrativo de la UPTC y renunció hace algunos meses.

Luis Gabriel Márquez Díaz, ingeniero de Transporte y Vías, especialista en Gobierno Municipal y Transporte Urbano, magíster en Ingeniería con énfasis en Transporte y doctor en Ingeniería Civil. Fue secretario de Tránsito de Tunja, director del programa de Tecnología en Obras Civiles y directivo de la Red Académica de Movilidad, y es docente de planta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Jorge Iván Londoño Vélez, médico veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en Clínica y Cirugía de la UNAM de México, especialista en Medicina Interna de Caninos y Felinos y magíster en Bioética de la Universidad El Bosque.

Adán Bautista Morantes, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, especialista en Automatización, magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander, doctor en Metalurgia y Ciencia de los Materiales de la UPTC y se desempeñó como decano de la Seccional Duitama.

Recordemos que, mediante Acuerdo 058 del 31 de julio de 2026 la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia fija las reglas de juego para la designación del nuevo rector de la institución para el periodo 2027 – 2030.

La inscripción de los candidatos se hará ante la Secretaría General, de manera presencial del 14 al 18 de septiembre de 2026, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y de forma virtual del 14 al 18 de septiembre hasta las 23:59 p.m., a través del formato virtual destinado para este fin y publicado en la página web Institucional.

La verificación y certificación de cumplimiento de requisitos y elaboración del listado de candidatos admitidos se realizará del 21 al 25 de septiembre y la notificación y publicación del listado de candidatos admitidos, en la página web institucional el 30 de septiembre de 2026.

El listado definitivo de candidatos admitidos se publicará en la página web de la universidad el 14 de octubre de 2026.

El Acuerdo aprobado ha establecido que del 15 al 30 de octubre se hará la divulgación de las propuestas de los candidatos habilitados ante la comunidad universitaria.

Fechas para las consultas de los estamentos en el proceso de designación del nuevo rector de la UPTC así:

4 de noviembre: Consulta a graduados.

5 de noviembre: Consulta a profesores escalafonados, estudiantes de posgrados – pregrado, presencial, estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de posgrado y pregrado, a empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa y Trabajadores Oficiales protegidos por convención colectiva.

13 de noviembre: Publicación de resultados en la página Web de la Universidad, avalados por el Comité Electoral.

19 de noviembre de 2026: Después de la exposición de propuestas de los candidatos ante el Consejo Superior se conocerá el nombre del nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el periodo 2027 – 2030.

El que gané en ese proceso reemplazará a Enrique Vera quien termina su periodo el 31 de diciembre de 2026.