“El país se movió aún más a la derecha”: politólogo Sergio Fausto sobre las elecciones en Brasil

El politólogo Sergio Fausto entregó su opinión sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil.

Sergio Fausto, politólogo especializado en democracia, instituciones y política brasileña e internacional y exasesor de los ministerios de Hacienda, Desarrollo y Comercio Exterior y Planeación de Brasil, estuvo como invitado en 6AM W de Caracol Radio y entregó su opinión sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil.

En primer lugar, el politólogo se refirió a la corrupción que hay en Brasil y que, presuntamente, se habría presentado tanto en la campaña de Flávio Bolsonaro y en la de Lula da Silva.

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“La corrupción, lamentablemente, creo que es un fenómeno económico en Brasil, que está muy entrañado en el sistema político y que, en los últimos meses, también alcanza a la Corte Suprema”, afirmó.

En cuantos a los resultados que dejó las elecciones del día de ayer (4 de octubre de 2026), exasesor de los ministerios de Hacienda, Desarrollo y Comercio Exterior y Planeación de Brasil manifestó que es muy difícil que Lula da Silva pueda superar a Flávio Bolsonaro.

“Es muy difícil, posible lo es, pero es muy difícil, porque lo que quedó claro en las elecciones de ayer es que el país se movió aún más a la derecha”, aseguró.

Abstención en las elecciones

En la jornada de elecciones, llamó la atención el nivel de abstencionismo en Brasil, el cual fue del más de 20%, estando por encima del promedio en los últimos años.

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“La abstención viene en una tendencia de alza hace como 20 años, entonces no es totalmente sorprendente que se hayan abstenido 20%, pero es un poco más que 20% de un electorado de 160 millones de electores es un porcentaje importante. Para Lula es absolutamente fundamental que una cantidad mayor de sus electores vayan a votar en segunda vuelta. La abstención es mayor normalmente entre las capas más pobres de la población, que es justamente donde Lula tiene su base más grande de apoyo”, explicó.

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