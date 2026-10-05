“Lo que Brasil necesita son reformas fundamentales”: Henrique Meirelles, economista brasileño

La derecha atraviesa uno de sus mejores momentos políticos en América Latina. Las recientes victorias electorales en países como Perú, Colombia, Ecuador y Chile han transformado el panorama regional y consolidado una tendencia que contrasta con la realidad de hace apenas unos años, cuando la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban en manos de la izquierda.

Lea también: Brasil va a segunda vuelta: Lula y Flávio Bolsonaro disputarán una elección marcada por polarización

La elección de Keiko Fujimori en Perú y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia son algunos de los ejemplos más recientes de este giro político. Con estos resultados, la región suma una docena de gobiernos ubicados a la derecha del centro político, reflejando un cambio significativo en las preferencias de los votantes.

Recientemente, en el caso de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el diputado Flávio Bolsonaro fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Ambos candidatos se enfrentarán nuevamente el próximo 25 de octubre para definir quién gobernará el país. Bolsonaro llevó una votación de 37.566.895 mientras que el actual mandatario obtuvo 32.007.853 votos.

En el marco de estos resultados electorales, en el programa 6AM W se analizó la situación, para ello habló Henrique Meirelles, economista brasileño, expresidente del Banco Central de Brasil durante los dos primeros gobiernos de Lula da Silva, entre 2003 y 2011.

¿Qué le espera a Brasil en política?

“Brasil necesita ahora de algunas reformas fundamentales. El primer problema es hacer el control de las despesas públicas, estableciendo un tope para los gastos, que era la inflación del año anterior. El segundo punto sería necesario una reforma administrativa del gobierno federal para la eliminación de empresas estatales que han perdido su finalidad y continúan funcionando sin necesidad, eliminar una serie de privilegios, y también reorganizar mejor la estructura”

Le puede interesar: ¿Quién es Lula da Silva, el líder de la izquierda que busca un cuarto mandato en Brasil?

Base de votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva

“Porque el gobierno es la tercera vez, tenemos un poco de inflación, el interés es muy elevado por causa de esto, entonces las personas son muy individuadas, inclusive porque el presidente Lula ha lanzado una serie grande de incentivos para las personas a tomar préstamos y endeudar, pero ahora llegó el momento de pagar, entonces, una vasta parte de la población tienen una situación financiera.”

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: