Murió el periodista Mario Fernando Prado reconocido columnista de Colombia

El periodismo colombiano está de luto por la muerte de Mario Fernando Prado López, reconocido periodista, columnista, abogado, publicista y pianista, quien falleció este lunes 5 de octubre en Cali.

De acuerdo con el diario El País, Prado, una de las figuras más reconocidas de la opinión en el Valle del Cauca, murió luego de enfrentar durante varias semanas un cáncer agresivo.

Trayectoria del periodismo de Mario Fernando Prado

Durante más de cuatro décadas, Mario Fernando Prado estuvo vinculado al periódico El País de Cali, donde se convirtió en una de sus voces más reconocidas. Allí escribió sus columnas bajo el seudónimo de ‘Sirirí’, con un estilo caracterizado por la opinión, el humor y una particular manera de interpretar la realidad de Cali y el Valle del Cauca.

En desarrollo...